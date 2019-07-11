Серена Уильямс разгромила Стрыцову на Уимблдоне

Серена Уильямс вышла в финал / Reuters

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, в полуфинальном поединке обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову со счетом 6:1, 6:2.

Продолжительность поединка составила один час. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Стрыцовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Соперницей Уильямс по финальному поединку станет румынка Симона Халеп, которая во втором полуфинале обыграла представительницу Украины Элину Свитолину.

Финальный матч состоится 13 июля в 16:00.