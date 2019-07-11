Халеп разнесла Свитолину в полуфинале Уимблдона

Элина Свитолина / Reuters

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в финал, обыграв украинку Элину Свитолину со счетом 6:1, 6:3.

Продолжительность противостояния составила всего 72 минуты. Симона 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Элины 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

В финале Симона сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.