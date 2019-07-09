Стрыцова сразится с Уильямс в полуфинале Уимблдона

Барбора Стрыцова / obozrevatel.com

На Уимблдоне завершился последний четвертьфинальный матч, в котором представительница Великобритании Йоханна Конта проиграла чешке Барборе Стрыцовой со счетом 6:7 (5:7), 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. 28-летняя уроженка Сиднея выполнила 3 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из двух. Ее соперница 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

В полуфинале Уимблдона Стрыцова встретится с 37-летней американкой Сереной Уильямс, которая в трех сетах победила соотечественницу Элисон Риске.

В другой полуфинальной паре сойдутся украинка Элина Свитолина и румынка Симона Халеп.