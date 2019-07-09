Халеп стала первой полуфиналисткой Уимблдона

Симона Халеп / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Китая Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету соперницы эйс, 2 двойные ошибки и брейк.

За выход в финал Халеп поспорит с победительницей поединка Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия).

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.