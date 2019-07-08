Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Свитолина феерит на Уимблдоне / WTA

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич со счетом 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Элина трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету Мартич 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Отметим, что уроженка Одессы впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона.

За выход в полуфинал Свитолина поспорит с победительницей противостояния двух представительниц Чехии Каролины Плишковой и Каролины Муховой.

В 2018 году победительницей Уимблдона стала немка Анжелика Кербер, которая в финале обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

Напомним, что сегодня Уимблдон сенсационно покинула первая ракетка мира Эшли Барти.