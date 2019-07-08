Первая ракетка мира сенсационно проиграла в 1/8 финала Уимблдона

Эшли Барти зачехлила ракетку на Уимблдоне / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице США Элисон Риске со счетом 6:3, 2:6, 3:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Первая ракетка мира 12 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Элисон 3 эйса и 4 брейка.

Американка, занимающая 55-ю строчку в мировом рейтинге, впервые вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде.

За выход в полуфинал Риске поспорит с победительницей матча Серена Уильямс (США) - Карла Суарес-Наварро (Испания).

Напомним, что сразу две украинки преодолели барьер третьего круга - Элина Свитолина в трех сетах победила представительницу Греции Марию Саккари, а Даяна Ястремская сломила сопротивлении швейцарки Виктории Голубич.