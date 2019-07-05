Свитолина одолела Саккари на Уимблдоне

Элина Свитолина феерично выступает на Уимблдоне / wta

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвертый круг соревнований. Первая ракетка Украины в трех сетах сломила сопротивление представительницы Греции Марии Саккари, выиграв со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Элина раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Украинка победила с седьмого матчбола.

Победа над Саккари стала для Свитолины 50-й в основной сетке турниров Большого шлема. Чтобы достичь этой отметки, Элина с US Open-2012 28 раз стартовала на мэйджорах.

Свитолина выиграла 15 матчей на Australian Open, 16 раз побеждала на Ролан Гаррос, 8 раз побеждала на кортах Уимблдона и оформила 11 викторий на US Open.

За выход в четвертьфинал украинка поспорит с победительницей поединка Петра Мартич (Хорватия) - Даниэль Коллинз (США).

Напомним, сегодня выбыла из соревнований действующая чемпионка Уимблдона Анжелика Кербер.