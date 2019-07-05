Действующая чемпионка Уимблдона не смогла защитить титул

Анжелика Кербер покинула Уимблдон / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, сенсационно покинула турнир. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 57 минут. Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

Напомним, что барьер первого круга преодолели две украинки - Даяна Ястремская, которая обыграла американку Софию Кенин и Элина Свитолина, которая была сильнее россиянки Маргариты Гаспарян.