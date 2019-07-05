Действующая чемпионка Уимблдона не смогла защитить титул

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер уступила американке Лорен Дэвис.
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, сенсационно покинула турнир. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6.
Поединок продолжался 1 час 57 минут. Американка в ходе матча 2 раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Дэвис реализовала 8 брейк-пойнтов из 18. Немецкая теннисистка допустила 2 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
В третьем круге Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая обыграла француженку Полин Пармантье со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).
В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:3, 6:3.
Напомним, что барьер первого круга преодолели две украинки - Даяна Ястремская, которая обыграла американку Софию Кенин и Элина Свитолина, которая была сильнее россиянки Маргариты Гаспарян.