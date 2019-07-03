Свитолине подфартило на Уимблдоне

Элина Свитолина вышла в третий круг Уимблдона / wta

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона. Она снялась с матча второго раунда с представительницей Украины Элины Свитолины при счете 7:5, 5:6.

В первом сете у Гаспарян отменно работали удары слева, одноручный бэкхенд давал сбои лишь тогда, когда Свитолина забегала под обратный кросс, чтобы максимально сильно пробить форхендом с левой части корта. Теннисистки неплохо подавали на своих подачах, за 10 геймов удалось сделать всего по одному брейку, но при счете 5:6 Свитолина не проиграла подачу и проиграла сет.

Во втором сете при счете 5:5 во втором сете у Маргариты начались проблемы с ногой. Она долго не могла подняться с корта, но затем возобновила игру. Тем не менее Гаспарян не могла нормально двигаться по корту, и в итоге отказалась от продолжения матча.

В третьем круге Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Напомним, вчера украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти во второй круг Уимблдона.