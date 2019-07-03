Козлова с треском вылетела с Уимблдона

Катерина Козлова покинула Уимблдон / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти во второй круг Уимблдона, который проходит в Лондоне.

В матче первого круга украинка в двух сетах уступила американке Лорен Дэвис со счетом 3:6, 2:6.

В отличие от Козловой, американка была вынуждена пробиваться на Уимблдон через квалификацию. Но не прошла ее. Поэтому получила от организаторов специальное приглашение как "лаки лузер".

Сам матч между Козловой и Дэвис длился 1 час и 14 минут. В первом сете Козлова вышла вперед 2:0, после чего Дэвис выиграла четыре гейма подряд. А потом в конце сета сумела реализовать брейк-пойнт.

Во втором сете уже Дэвис выиграла первые два гейма, в общем реализовав четыре брейка. Козлова на это ответила двумя брейками, но проиграла матч.

Таким образом из четырех украинок, во второй круг Уимблдона вышли Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Кроме Козловой, свой матч в первом круге проиграла и Леся Цуренко.