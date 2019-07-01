Свитолина разбила экс-россиянку на Уимблдоне

Элина Свитолина разгромила Дарью Гаврилову / wta

Украинка Элина Свитолина удачно преодолела барьер первого круга Уимблдона. В стартовом матче первая ракетка Украины обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову, выиграв со счетом 7:5, 6:0.

В первом сете Свитолина повела с брейком 4:3, но в десятом гейме допустила несколько ошибок и не смогла подать на партию. Элина мгновенно отреагировала на неудачу, взяла еще один гейм на приеме и спокойно завершила сет в свою пользу.

Свитолина после ударной концовки первого сета не стала брать паузу, а оперативно выиграла шесть геймов подряд. Второй сет продолжался всего 22 минуты.

За выход в третий круг Свитолина поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Напомним, во второй круг Уимблдона также вышла Даяна Ястремская.