Ястремская вышла во второй раунд Уимблдона

Даяна Ястремская вышла во второй раунд / WTA

В первом раунде Уимблдона Даяна Ястремская встречалась с 42-й ракеткой мира итальянкой Камилой Джорджи, которая в прошлом году в Лондоне сенсационно дошла до 1/4 финала. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 в пользу украинской теннисистки.

На старте матча Ястремской потребовалось несколько геймов, чтобы наладить игру на своей подаче. После двух брейков от Джорджи украинка при счете 3:3 защитила свою подачу, затем в третий раз подряд результативно сыграла на приеме и уверенно подала на сет.

Во втором сете Ястремская была лучшей на приеме – Даяна реализовала 4 из 7 брейк-поинтов и выиграла 22 из 38 розыгрышей на чужой подаче. Именно на приеме украинка завершила матч, реализовав свой первый матч-бол.

Следующей соперницей Ястремской будет выступающая под флагом США 20-летняя уроженка Москвы София Кенин.