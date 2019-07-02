Цуренко проиграла в первом круге Уимблдона

Леся Цуренко / Sport.ua

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер первого круга Уимблдона. В стартовом матче она проиграла Барборе Стрыцовой из Чехии в двух партиях со счетом 3:6, 2:6.

К сожалению, Цуренко банально не знала, за счет чего переиграть Стрыцову, а чешка надежно действовала на задней линии, провоцировала ошибки соперницы и периодически напоминала публике о своей превосходной игре у сетки.В первом сете Цуренко дважды отдала свою подачу, а на приеме выиграла только 4 очка из 20.

Во второй партии все стало еще печальней – Стрыцова быстро сделала брейк, затем при счете 2:0 вытащила первый и единственный проблемный гейм на своей подаче и спокойно довела матч до победного завершения.

Скоротечное выступление на третьем в сезоне турнире Большого шлема принесло Цуренко 10 рейтинговых очков и 45 тысяч фунтов призовых.

Напомним, вчера барьер первого круга преодолели украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.