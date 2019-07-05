Ястремская вышла в четвертый круг Уимблдона

Ястремская феерит на Уимблдоне / REUTERS

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает побеждать на Уимблдоне. 19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах разобралась со швейцаркой Викторией Голубич – 7:5, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Даяна 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету соперницы нет эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

В четвертом круге Ястремская сразится с представительницей Китая Чжан Шуай.

Отметим, что это лучшее достижение Даяны на турнирах Большого шлема. В этому году она остановилась в третьем круге Australian Open.

Напомним, что ранее в четвертый круг Уимблдона вышла украинка Элина Свитолина.