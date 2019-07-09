Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона

Серена Уильямс / Reuters

Американка Серена Уильямс в трех сетах победила соотечественницу Элисон Риске со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. 37-летняя Серена выполнила 19 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. В активе Риске одна подача навылет, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в финал именитая американка поспорит либо с чешкой Барборой Стрыцовой, либо с представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Напомним, ранее в полуфинал вышла румынская теннисистка Симона Халеп.