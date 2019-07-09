Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

Свитолина феерит на Уимблдоне / WTA

Элина Свитолина впервые в истории вышла в полуфинал турнира Большого Шлема, и установила национальное достижение. Ранее ни одна из украинок не играла в полуфиналах ТБШ.

Первая ракетка Украины в двух сетах сломила сопротивление представительницы Чехии Каролины Муховой, выиграв со счетом 7:5, 6:4

По ходу первого сета украинская теннисистка проигрывала со счетом 2:5, однако затем выдала прекрасную серию из 3 выигранных подряд геймов. В 11-м гейме на подаче Муховой шла ожесточенная борьба. Чешка отыграла четыре брейк-пойнта, однако с пятой попытки Элина дожала соперницу и снова вышла вперед в матче. В следующем гейме украинка подала на сет – 7:5.

Начало второго сета было за 22-летней чешкой. Каролина сделала брейк и повела 2:0. Но Свитолина вовремя собралась и выровняла положение. В 5-м гейме украинка сделала брейк и вырвалась вперед 4:2. Впоследствии Элина сделала еще один брейк и счет стал 5:2. Но Мухова не позволила Свитолиной подать на матч, сделав брейк, а затем еще и защитила свою подачу. При счете 5:4 Свитолина во второй раз подавала на матч и дожала оппонентку – 6:4.

В полуфинале Элина встретится с румынкой Симоной Халеп, которая сегодня выиграла у китаянки Чжан Шуай.

Напомним, что еще одной участницей полуфинала стала легендарная американка Серена Уильямс.