Украина завоевала серебро Универсиады в спортивной ходьбе

Елена Собчук, Мария Филюк и Валентина Мирончук / ФЛАУ

Елена Собчук, Мария Филюк и Валентина Мирончук принесли сборной Украины серебряную медаль Всемирной Универсиады в Неаполе.

В личном зачете тройка украинок не смогла зацепиться за призовое место, но их суммарные результаты позволили завоевать серебро в командном зачете.

Собчук 20 километров прошла с шестым результатом (1:38.40), Филюк стала седьмой (1:38.48), а Мирончук заняла девятую позицию (1:40.34).

Оба золота в этой дисциплине достались Австралии. В личном зачете первой с результатом 1:33.30 стала Кейти Хейвард.

Напомним, ранее баскетбольная сборная Украины завоевала серебряные медали Универсиады.