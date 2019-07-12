Федерер вышел в финал Уимблдона

Роджер Федерер сразится в финале с Новаком Джоковичем / wimbledon.com

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, в полуфинальном матче Уимблдона, в четырех сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа и 2 минуты. Федерер 14 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. Надаль 10 раз подал навылет, 4 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За титул Федерер посорит с первой ракеткой мира – сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Федерер выигрывал Уимблдон восемь раз (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). В финал Уимблдона швейцарец вышел в 12-й раз в карьере.