Новак Джокович стал первым финалистом Уимблдона

Новак Джокович / EPA/UPG

Сербский теннисист Новак Джокович посеянный на Уимблдоне под первым номером, в полуфинальном матче обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча длилась 2 часа 48 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Баутиста-Агут подал 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Соперником действующего обладателя титула в финале будет победитель противостояния Рафаэль Надаль (Испания) - Роджер Федерер (Швейцария).

Новак Джокович выступит в своем 25-м финале на турнирах Большого Шлема и в шестой раз на Уимблдоне. 32-летний серб в прошлом году обыграл в решающем матче Кевина Андерсона из ЮАР. В коллекции Джоковича также титулы на Уимблдоне в сезонах 2011, 2014 и 2015.