Климец и Корсун завоевали золотые медали Универсиады

Студенческая Универсиада

Украинки Ирина Климец и Ольга Корсун завоевали золотые медали Универсиады-2019.

Климец стала лучшей в метании молота. Украинская спортсменка показала результат 71.25 метра. В борьбе за золото Климец опередила двух польских спортсменок - Мальвину Копрон (70,89 метра) и Катарину Фурманек (69,68 метра).

Корсун завоевала золотую награду в тройном прыжке. Результат украинки - 13,9 метра. Корсун на 9 см обошла представительницу Португалии Эвелис Таварес де Вейгу, а также словенку Нею Филипич (13,73 метра).

Всего в активе украинской сборной три золота, четыре серебра и три бронзы. В медальном зачете Украина занимает 16-е место.

Напомним, ранее Елена Собчук, Мария Филюк и Валентина Мирончук принесли сборной Украины серебряную медаль Всемирной Универсиады.