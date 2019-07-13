Амир Хан завоевал титул WBC International

Амир Хан / bigmir)net

На арене King Abdullah Sports City в городе Джедда, Саудовская Аравия, состоялся вечер бокса.

В главном бою вечера британец Амир Хан уверенно победил австралийца Билли Диба техническим нокаутом в четвертом раунде и завоевал вакантный титул WBC International.

На протяжении всего поединка британец владел преимуществом. Австралиец сначала побывал на настиле ринга во втором раунде. А после очередного мощного удара Амира Хана за две минуты до конца четвертого раунда рефери пришлось остановить бой.

Напомним, что в соглавном поединке на вечере бокса в Джедде победил Хьюи Фьюри, который сломил сопротивление американца нигерийского происхождения Самюэля Питера.