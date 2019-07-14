Зидан покинул тренировочный лагерь Реала

Зинедин Зидан / officialzzidane

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан покинул тренировочный лагерь клуба в Монреале из-за смерти брата. Руководство тренировочным процессом взял на себя помощник Зидана - Давид Беттони.

Фарид Зидан скончался в возрасте 54 лет. Известно, что он болел раком.

Сегодняшнее занятие сливочных началось с минуты молчания в память о Фариде Зидане.

Напомним, в первый раз Зидан руководил Реалом с 2016 по 2018 год. Ему удалось привести клуб к трем подряд победам в Лиге чемпионов, а также одному титулу Примеры и победе в Суперкубке Испании. Первый сезон без Зидана получился для Мадрида провальным - вылет от Аякса из Лиги чемпионов, поражение в полуфинале Кубка Испании, а также третья позиция в Примере. Минувшей весной 47-летний коуч вновь вернулся на Сантьяго Бернабеу.