Дюбуа нокаутировал Гормана

14 июля 2019, 10:42

Непобедимый британец завоевал вакантный титул чемпиона Великобритании.

Дюбуа нокаутировал Гормана
Дюбуа нокаутировал Гормана / MirrorFighting

В Лондоне на O2 Arena завершился турнир по профессиональному боксу, главные поединки которого прошли с участием перспективных тяжеловесов.

В главном событии вечера встретились небитые британцы Дэниел Дюбуа (12-0, 11 КО) и Нэйтан Горман (16-1, 11 КО). Дюбуа действовал достаточно агрессивно, в то время как Горман часто застаивался. В третьем раунде Горман впервые побывал в нокдауне. В дальнейшем Дюбуа наращивал темп. В пятом раунде ему удалось отправить соперника на канвас тяжелым правым. Нэйтан сумел подняться, однако рефери остановил бой, зафиксировав досрочную победу Дюбуа. Вместе с этой победой Дюбуа завоевал вакантный титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.

В главном бою андеркарта вечера бокса, серебряный призер Олимпийских игр-2016, небитый британец Джозеф Джойс встретился с экс-претендентом на титул чемпиона мира Брайантом Дженнингсом. Джойс работал первым номером и оказывал постоянное давление на американца. Дженнингс был пассивен и часто застаивался у канатов. В десятом раунде рефери снял с него балл за удары ниже пояса. При этом стоит отметить, что в финальных раундах Джойс пропустил немало точных ударов. Тем не менее, ему удалось удержать преимущество и судьи отдали ему победу единогласным решением.

Напомним, что мексиканец Рей Варгас победил Томоки Камеду и сохранил титул WBC.

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