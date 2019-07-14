Япония победила Бразилию в финале Универсиады

Футбольная сборная Японии выиграла золото Универсиады

Мужская сборная Японии победила Бразилию со счетом 4:1 в финале футбольного турнира Универсиады. Все мячи были забиты после 56-й минуты, когда бразильцы остались в меньшинстве после удаления Рамона Резенде. У победителей хет-триком отметился Аясе Уэда.

В матче за третье место сборная России в упорном противостоянии уступила Италии в серии послематчевых пенальти со счетом - 3:4. Основное время встречи завершилось с ничейным счетом 2:2. По ходу матча российские футболисты проигрывали два мяча. Забили Дзонта (13-я минута) и Галеандро (34-я минута). Однако во втором тайме россияне сумели переломить ситуацию. Сначала отлился Никита Саламатов (67-я минута, с пенальти), а потом Максим Погорелов (93-я).

Напомним, Всемирные летние студенческие спортивные соревнования в этом году проходили в Неаполе с 3 по 14 июля.