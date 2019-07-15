Завацкая выиграла турнир во Франции

Катарина Завацкая / btu.org.ua.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла грунтовый 100-тысячник ITF во Франции.

В финальном матче 19-летняя украинка одолела представительницу Норвегии Ульрикке Эйкери, выиграв со счетом 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что победа на этом 100-тысячнике – лучшее достижение в карьере украинской теннисистки. Благодаря этому триумфу Катарина поднимется на 133-е место в рейтинге WTA и впервые станет пятой ракеткой Украины.

Напомним, недавно украинская теннисистка Ангелина Димова порадовала фанатов эротическим снимком.