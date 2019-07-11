Украинская теннисистка завела американцев эротичными формами

Ангелина Димова / Инстаграм

18-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова в очередной раз произвела фурор в Инстаграме. Талантливая теннисистка завела своих подписчиков эротическими фото.

На страничку одесситки подписано 148000 подписчиков, которые под снимками красотки часто оставляют сотни восторженных комментариев.

Главред сделал для вас подборку самых ярких фото нашей соотечественницы, которая живет и тренируется в Майами

Ангелина Димова / Инстаграм

Ангелина Димова / Инстаграм

Ангелина Димова / Инстаграм

Ангелина Димова / Инстаграм

Ангелина Димова / Инстаграм

Ангелина Димова / Инстаграм