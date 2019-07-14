Сборная России заняла второе место в медальном зачете Универсиады

Студенческая Универсиада

Сборная России стала второй в медальном зачете Всемирной летней Универсиады, которая прошла в Неаполе.

В заключительный день Универсиады российские ватерполисты в поединке за третье место проиграли Венгрии. Основное время завершилось вничью - 10:10 (1:3, 4:2, 2:0, 3:5), а в серии послематчевых бросков выиграли венгры - 13:12.

Россияне завоевали 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых). Больше всего выиграли российские пловцы - 18 наград (6-6-6).

Лидером медального зачета стала Япония (33-21-28). Тройку лучших замкнула команда Китая (22-13-8).

Напомним, что сборная Украины показала на Универсиаде худший результат - заняла 11 место в общем зачете.