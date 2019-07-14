Сборная Украины не попала в топ-10 медального зачета Универсиады

Студенческая Универсиада

Сборная Украины не сумела попасть в топ-10 общего зачета Универсиады-2019.

В Италии наши спортсмены в общей сложности завоевали 20 наград и расположились на 10 месте, но медальный зачет принято считать, сначала сравнивая количество золота, а затем серебра и бронзы.

В последний день выступлений в Неаполе украинцы выиграли 3 золота, 3 серебра и 4 бронзы. Этого было достаточно для того, чтобы сместить ЮАР с желанной десятой позиции. Однако, в последней дисциплине легкой атлетики – мужской эстафете 4х400 м – наши конкуренты завоевали серебро и потеснили Украину на 11-е место.

Напомним, раньше худшим выступлением нашей сборной на Универсиадах было девятое место в 1995 году, когда из японской Фукуоки Украина привезла 4 золота, 5 серебряных наград и 6 бронз.

В свою очередь, лучшее – второе место 1997 года в итальянской Сицилии – 17 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды.

Напомним, Всемирные летние студенческие спортивные соревнования в этом году проходили в Неаполе с 3 по 14 июля.