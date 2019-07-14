Новак Джокович защитил титул на Уимблдоне

Новак Джокович второй раз подряд выиграл Уимблдон / ATP

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул завоеванный в 2018 году.

В финальном матче Джокович нанес поражение второй ракетке соревнований швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут. Это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13.

Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Напомним, победителем Уимблдона в женском разряде стала румынка Симона Халеп, которая в финале победила американку Серену Уильямс.