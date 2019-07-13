Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон

Симона Халеп выиграла Уимблдон / en.rfi.fr

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде. В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира, американке Серене Уильямс, со счетом 6:2, 6:2.

В первом сете Халеп повела 4:0 и до конца сета уверенно удержала подачу. Во второй партии Серена немного вошла в игру, но румынка победила за счет безошибочных действий – румынка допустила за матч всего 3 невынужденные ошибки против 25 у американки.

Встреча продолжалась всего 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

Симона Халеп второй раз в карьере выиграла турнир Большого шлема - в 2018 году она стала сильнейшей на Ролан Гаррос. Халеп стала четвертой из ныне играющих теннисисток, который выигрывали Ролан Гаррос и Уимблдон. Ранее это удавалось испанке Гарбинье Мугурусе, россиянке Марии Шараповой и американке Серене Уильямс.

Напомним, что в финале мужского разряда сыграют действующий победитель турнира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер