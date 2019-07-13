Федерер - самый возрастной финалист ТБШ за 45 лет

Роджер Федерер / wimbledon.com

После победы над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Уимблдона, 37-летний швейцарец Роджер Федерер стал третьим в списке самых возрастных финалистов турниров Большого шлема в Открытой эре (с 1968 года).

Первые две строчки уверенно занимает австралиец Кен Розуолл, который играл в финале Уимблдона-1974 в возрасте 39 лет и 246 дней, а спустя два месяца в возрасте 39 лет и 310 дней вышел в финал на US Open - 1974. В обоих случаях Розуолл титул не выиграл, так что в случае победы и завоевания девятого рекордного трофея на Уимблдоне Федерер станет старейшим чемпионом турниров Большого шлема.

В финале Федерер сыграет с первой ракеткой мира, с действующим чемпионом турнира - сербом Новаком Джоковичем. Счет в личном противостоянии теннисистов - 25-22 в пользу серба.