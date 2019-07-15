Два россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP

15 июля 2019, 12:45

Сразу два российских теннисиста впервые с в 2010 года вышли в десятку лучших.

ATP
ATP / Newsli.ru

Российский теннисист Карен Хачанов в обновленном рейтинге ATP поднялся на восьмую строчку, а его соотечественник Даниил Медведев расположился на 10-й. Для обоих россиян это лучшие показатели в карьере.

Отметим, что впервые с октября 2010 года в первую десятку рейтинга вошли сразу два представителя России. В 2010 году в топ-10 одновременно находились Михаил Южный и Николай Давыденко.

Рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 415.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595.

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4325.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) - 4040.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) - 2890.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2785.

10 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2625. 

Напомним, что победителем Уимблдона в мужском разряде стал серб Новак Джокович, который в в пятисетовом противостоянии сломил сопротивление швейцарца Роджера Федерера. 

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новости спорта Новости тенниса Даниил Медведев ATP Карен Хачанов
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