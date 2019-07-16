Барселона подписала японского полузащитника

Хироси Абэ / ФК Барселона

20-летний японский полузащитник Хироси Абэ перешел из Касима Антлерс в каталонскую Барселону. Соглашение рассчитано на 4 года. Сумма трансфера составила миллион евро. В контракте с каталонцами Абэ установлены отступные для выкупа футболиста - 40 миллионов евро.

Хавбек выступает за национальную сборную Японии. Абэ принимал участие в Кубке Америки, сыграв весь матч против Уругвая.

В текущем сезоне чемпионата Японии Абэ провел 14 матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, в мадридском Реале продолжает завоевывать внимание Зинедина Зидана другой японец – 18-летний Такефуса Кубо.