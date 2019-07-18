Чешский клуб купил футболиста Шахтера

Тарас Качараба подписал контракт со Слованом / Официальный сайт

Украинский защитник Тарас Качараба, контракт которого принадлежал донецкому Шахтеру, перешел в чешский Слован на постоянной основе. Соглашение рассчитано на три года. Детали сделки между клубами остаются неизвестными.

В Словане довольны подписанием контракта с 24-летним украинцем.

"Тарас хорошо заиграл у нас в прошлом сезоне и стал стержнем обороны. В результате им заинтересовались и другие клубы, да и хотел вернуть Шахтер. Поэтому мы рады, что в результате долгих переговоров удалось осуществить полноценный трансфер в наш клуб. Помог тот фактор, что Тарас хорошо чувствует себя в Либерце, выучил язык и выразил готовность продолжать сотрудничество с нашим клубом, - сказал журналистам спортивный директор Слована Зденек Кукал.

Качараба присоединился к Словану в феврале 2018 года на правах аренды и сразу стал основным игроком команды. В минувшем сезоне украинец провел 35 поединков, отличившись двумя голами.

Напомним, недавно в красноярский Енисей перешел защитник Шахтера Даниил Сагуткин. К слову, ранее из Шахтера в клубы РПЛ отправилось два защитника - Иван Ордец перешел в Динамо, а состав Рубина пополнил Олег Данченко.