Вичини стал самым возрастным победителем матча Кубка Дэвиса

20 июля 2019, 10:28

Теннисист из Сан-Марино победил соперника в 47 лет, тем самым установив рекорд.

Доменико Вичини
Доменико Вичини / Большой Теннис Украины

Теннисист сборной Сан-Марино Доменико Вичини стал самым возрастным победителем одиночного матча в истории Кубка Дэвиса, переиграв представителя Косово Генка Шелиту в трех сетах - 6:3 4:6 6:3.

На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней. 

Помимо успеха в одиночной встрече Вичини участвовал в парном матче вместе с Марко Де Росси, где им также удалось одержать победу. В итоге, сборная Сан-Марино переиграла Косово со счетом 2-1.

Отметим, что Вичини дебютировал в Кубке Дэвиса в 1993 году. С тех пор он одержал 61 победу в одиночном и парном разрядах и является рекордсменом по числу проведенных тай-брейков на Кубке Дэвиса - 96. Также он является первым представителем Сан-Марино, вошедшим в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. 

Напомним, что мужской Уимблдон выиграл сербский теннисист Новак Джокович, одолевший в финале швейцарца Роджера Федерера. 

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