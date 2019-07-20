Вичини стал самым возрастным победителем матча Кубка Дэвиса

Доменико Вичини / Большой Теннис Украины

Теннисист сборной Сан-Марино Доменико Вичини стал самым возрастным победителем одиночного матча в истории Кубка Дэвиса, переиграв представителя Косово Генка Шелиту в трех сетах - 6:3 4:6 6:3.

На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней.

Помимо успеха в одиночной встрече Вичини участвовал в парном матче вместе с Марко Де Росси, где им также удалось одержать победу. В итоге, сборная Сан-Марино переиграла Косово со счетом 2-1.

Отметим, что Вичини дебютировал в Кубке Дэвиса в 1993 году. С тех пор он одержал 61 победу в одиночном и парном разрядах и является рекордсменом по числу проведенных тай-брейков на Кубке Дэвиса - 96. Также он является первым представителем Сан-Марино, вошедшим в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Напомним, что мужской Уимблдон выиграл сербский теннисист Новак Джокович, одолевший в финале швейцарца Роджера Федерера.