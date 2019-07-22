Стаховский выиграл турнир в Ньюпорте

Сергей Стаховский в паре с Марселем Гранольерсом выиграл турнир в Ньюпорте / btu.org.ua

Украинец Сергей Стаховский в паре с испанцем Марселем Гранольерсом стал чемпионом турнира в Ньюпорте.

В финале они обыграли дуэт Марсело Аревало/Мигель Анхель Рейес-Варела (Сальвадор/Мексика), выиграв со счетом 6:7, 6:4, 13:11.

Развязка двухчасового поединка произошла на решающем тайбрейке – Стаховский и Гранольерс только с четвертого матч-бола оформили первый совместный титул.

Стаховский и Гранольерс за победу в Ньюпорте разделили 33 тысячи долларов призовых и получили по 250 очков в парный рейтинг АТР.

Отметим, что с учетом четырех титулов в одиночном разряде украинец стал 8-кратным победителем турниров АТР. Киевлянин сохранил 100-процентный показатель в финалах - 8 побед из 8.

Напомним, что недавно Сергей Стаховский крестил свою дочь, а крестным взял экс-тренера киевского Динамо Сергея Реброва.