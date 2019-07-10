Ребров стал кумом первой ракетки Украины

Стаховский и Ребров стали родственниками / Сегодня

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский крестил своего сына Алекса. Крестным отцом мальчика стал друг теннисиста, тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров.

Алекс - третий ребенок в семье Сергея и его супруги Анфисы. Также теннисист воспитывает дочь Таисию и сына Никифора.

Об этом событии теннисист сообщил в своем Инстаграм.

"Сергей и Анфиса, поздравляем Алекса с первым и таким важным праздником!" – написала в комментариях к фото супруга Сергея Реброва, Анна.

Отметим, что Стаховский в настоящий момент является 136-й ракеткой мира. В нынешнем сезоне пока не выиграл ни одного титула.

Напомним, недавно семикратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой раскритиковал Сергея Стаховского.