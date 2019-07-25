Динамо - Шахтер: кто судит, кто не сыграет, мнения экспертов

25 июля 2019, 11:21

Матч за Суперкубок Украины начнется 28 июля в 21.00.

Динамо - Шахтер
Динамо - Шахтер

28 июля киевское Динамо и донецкий Шахтер откроют новый футбольный сезон. Команды в Одессе на стадионе Черноморец сразятся за Суперкубок Украины.

Стоит напомнить, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало киевское Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

Динамо - Шахтер: кто судья

Судить украинское классико будет 39-летний арбитр из Днепра Виталий Романов. В прошлом сезоне Романов работал на 12 матчах УПЛ, в которых показал 77 предупреждений, четыре раза удалял футболистов с поля и назначил три пенальти. 

В прошлом сезоне Романов судил два поединка грандов украинского футбола. В 14 туре Динамо уступило на выезде Шахтеру (1:2), а в 25 туре киевляне дома не смогли обыграть горняков (0:0). В первом из этих матчей Романов показал восемь желтых карточек и одну красную - динамовцу Кендзере. А во втором поединке днепровский арбитр раздал уже девять горчичников, а на последней минуте назначил пенальти в ворота киевлян, который не смог реализовать Жуниор Мораес.

Ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери назначен харьковчанин Анатолий Абдула.

Резервный ассистент арбитра – Семен Шлончак (Черкассы).

Наблюдатель арбитража – Виталий Годулян (Одесса).

Добавим, что на поединке в режиме офлайн будет тестироваться система VAR. Арбитром в этом качестве назначен Евгений Арановский (Киев), ассистентом – Андрей Скрипка (Кропивницкий), наблюдателем арбитража – Виктор Дердо (Черноморск).

Шахтер - Динамо
Матчи Динамо с Шахтером всегда напряженные / ФК Шахтер

Потери в командах

Чемпион Украины Шахтер в стартовом матче нового сезона не сможет рассчитывать на троих полузащитников - Максима Малышева, Андрея Тотовицкого и Майкона. Все трое давно пребывают в лазарете.

Под большим вопросом участие в матче 23-летнего полузащитника Виктора Коваленко. Хавбек пропустил последние тренировки из-за микротравмы. Сроки восстановления неизвестны, и возможно он также пропустит игру.

Динамо не сможет рассчитывать в этой встрече на испанского нападающего Франа Соля, который травмировался на сборах в Австрии. Получается, что главный тренер киевлян Александр Хацкевич имеет в своем распоряжении на поединок с Шахтером только одного нападающего - Артема Беседина. 

Есть в лагере Динамо и позитивные новости - сразу трое из числа травмированных вернулись к тренировкам в общей группе команды. Речь идет о полузащитниках Викторе Цыганкове, Миккеле Дуэлунде и Александре Андриевском. Все они успешно завершили курс реабилитации и индивидуальных тренировок, и со вчерашнего дня работают в общей группе. Правда, Цыганков пока тренируется с ограничениями по некоторым упражнениям, которые несут в себе риск получения рецидива только залеченной мышечной травмы.

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Динамо - Шахтер: мнения экспертов

Многие специалисты склоняются к тому, что горняки победят в стартовом матче сезона.

"Шахтер сейчас на ходу, и уверен, что он не будет иметь проблем с Динамо. Я хоть и бывший динамовец, но совершенно не верю в перспективы киевлян в этом матче. Печально, что у такого именитого клуба, как Динамо нет рисунка игры. А на носу Лига чемпионов, где ошибок не прощают. Шансов в матче с Шахтером у Динамо нет. Думаю горняки выиграют с разницей в два гола", - сказал Главреду экс-футболист Динамо Олег Саленко.

Экс-нападающий Шахтера Андрей Воробей тоже не сомневается в успехе горняков.

"У Динамо – смена поколений и то что сейчас происходит – это ее результат. Молодым ребятам надо время сыграться, а когда это произойдет, то и будут результаты. Надо признать, что сейчас Шахтер на две головы выше Динамо. Я уверен, что горняки начнут сезон с победы", сказал Главреду Воробей.

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