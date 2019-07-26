Елена Пидгрушная: Люблю на досуге вышивать картины

Елена Пидгрушная / Фото из личного архива

Елена Пидгрушная - одна из самых титулованных украинских биатлонисток. Елена - олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира в спринте 2013, 5-кратная чемпионка Европы, чемпионка Европы 2009 года в эстафете, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров (2007), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2006), победительница и призер этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах.

Главред пообщался по душам с лучшей украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной.

- Вы одна из успешных биатлонисток независимой Украины. Давайте вернемся на пять лет назад, когда ваш финиш в Сочи принес нашей команде олимпийское золото в эстафете. Какие были ощущения после той победы?

- Первая мысль, которая была на финише: "Да, мы это сделали!" Это была радость и гордость за себя, за команду, за страну. Невероятные эмоции радости, а также слезы печали за Небесную сотню. Минута молчания перед официальной пресс-конференцией. А потом тысячи поздравлений (смеется).

- Какую гонку вы бы хотели вычеркнуть из своих воспоминаний навсегда?

- На самом деле за такую ​​долгую карьеру было много неудачных гонок. Я бы даже сказала, что их было большинство, к сожалению. Но каждая такая гонка была ступенькой к моим победам. Больше всего негативных эмоций я получила в Корее на чемпионате мира. Тогда в эстафетной гонке на первом этапе я несколько раз падала, и передала эстафету с большим отставанием от лидеров. После второго этапа эстафеты нас сняли с гонки. В тот день мне просто хотелось провалиться. Я очень переживала, что провалила ту гонку.

Триумф Елены Пидгрушной на ОИ-2014 / Фото из личного архива

- В последнее время украинский биатлон переживает не лучшие времена. В чем проблема спада?

- Мне кажется, вполне закономерно, что результаты в командах волнообразные. Такая тенденция наблюдается и в других странах. У нас сейчас смена поколений. Когда я попала в команду, будучи молодой, мы начинали с 15-17 общекомандного места. Постепенно с годами вышли на топ-5 и несколько лет держались на этом уровне.

Со временем резервы организма исчерпываются и начинаются определенные проблемы со здоровьем, травмы. А молодежь постепенно растет и догоняет нас. Поэтому, я верю, что совсем скоро наш флаг снова поднимется на пьедестале почета.

- В связи с состоянием здоровья вы были вынуждены взять паузу в карьере. Как сейчас обстоят дела с вашим здоровьем? Можно ли ждать вашего возвращения в профессиональный спорт?

- Зимой у меня обнаружили миокардит. По симптомам было понятно, что это было хроническое заболевание, длившееся последние несколько сезонов. Я очень рада, что наконец мы нашли причину спада моей физической формы, и главное, что это лечится. Сейчас я в команде, тренируюсь со всеми, но с определенной коррекцией. Результаты радуют и меня и тренеров.

- Министр молодежи и спорта Игорь Жданов неоднократно говорил, что мы не зимняя страна, хотя снега у нас достаточно, а с тренировочными базами беда. Где проходят сборы у биатлонистов?

- Снега достаточно у нас в Карпатах. К сожалению, не по всей территории Украины можно кататься на лыжах. Тем более для подготовки "зимних спортсменов" снег нужен еще с ноября, а в последние годы зима в Украину приходит в феврале. Поэтому нам приходится постоянно тренироваться за рубежом. Отсутствие тренировочных баз тоже вынуждает нас выезжать в другие страны, где мы готовимся к сезону.

Сборная Украины по биатлону готовится к новому сезону / Фото из личного архива

- Как вы относитесь к возможному омоложению сборной, о котором так давно все говорят. Это принесет свои плоды или это путь в никуда?

- Как я говорила ранее, изменения в любом случае произойдут. Спортивный возраст ограничен, а благодаря работе нашей Федерации и министерству, молодые спортсмены получают хорошую подготовку и опыт на международных соревнованиях. Поэтому, изменения есть, но этим спортсменам нужно еще очень много работать, чтобы выйти на высокий уровень.

- Насколько нам известно, вы вышиваете картины. Откуда пошло это увлечение?

- Я начала вышивать давно, когда еще не было ноутбуков и доступного интернета. По вечерам после тренировок нужно было чем-то заниматься, и я выбрала вышивку. Оно успокаивает, развивает моторику и концентрацию. Я очень люблю вышивать.

Мою коллекцию можно увидеть у меня на странице Фейсбуке. Сейчас почти все картины у родителей в доме.

- В свое время вы работали заместителем министра молодежи и спорта Игоря Жданова. Какой был у вас функционал? Что вам дал этот опыт?

- Я отвечала за неолимпийские виды спорта. Это был замечательный опыт. Особенно я ценю знакомство со спортсменами неолимпийцамы. Не имея нормального финансирования, они продолжают тренироваться и выступать на международных соревнованиях. Их запал и стремление к победам просто впечатляющие. Я полюбила это направление и до сих пор с большим удовольствием встречаюсь с ними.

- Вы работали под руководством многих тренеров в сборной Украине. С кем наиболее комфортно работалось?

- Трудно будет найти в Украине тренера, который меня не тренировал. Я не могу никого выделить. Просто всегда пыталась работать по максимуму и брать от тренера все знания, которые он давал.

Елена Пидгрушная / Фото из личного архива

- Кто на ваш взгляд в нашей сборной может добиться значительного успеха на ближайших стартах?

- На этот вопрос нет ответа. Ближайший старт — это летний чемпионат мира. Это не рейтинговые соревнования. Главное для нас это зима. А до нее еще далеко и кто конкретно "выстрелит" в этом году я не могу сказать.

- Какие ваши ближайшие планы?

- Сейчас у меня несколько дней активного отдыха. А 31 июля вместе с командой вылетаем в Австрию на очередной тренировочный сбор. Там будут отобраны сильнейшие, кто примет участие в летнем чемпионате мира, который состоится в Раубичах.