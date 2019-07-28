UFC 240: Макс Холлоуэй успешно защитил титул

Макс Холлоуэй защищал титул в поединке с Фрэнки Эдгаром / UFC

28 июля чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй (20–4) проводил защиту своего титула на турнире UFC 240, который состоялся в Эдмонтоне. Соперником был его соотечественник Фрэнки Эдгар (23–6–1).

Этот поединок планировался уже дважды, на UFC 218 в конце 2017 года, а затем на UFC 222 через четыре месяца, но оба раза встреча была отменена из-за травм спортсменов. Забавно, что теперь, на третий раз, боссы UFC решили перестраховаться на случай непредвиденной травмы бойцов мэйн-ивента UFC 240. Топовый полулегковес Алекс Волкановски находился в Эдмонтоне и был готов в последний момент заменить Макса Холлоуэя или Фрэнки Эдгара. Австралиец даже прошел взвешивание вместе с другими бойцами карда, но замена не понадобилась. Долгожданный бой состоялся.

На протяжении всех пяти раундов Холлуэй тотально доминировал и добыл уверенную победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 48-47).