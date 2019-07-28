Юлия Ткач: Иногда позволяю себе немного вредной пищи

Юлия Ткач / Фото из личного архива

Украинская борчиха Юлия Ткач стала победительницей Европейских игр-2019, которые проходили в Минске. В финале весовой категории до 62 кг украинка победила азербайджанку Эльмиру Гамбарову.

Главред пообщался с Юлией на разные темы - начиная от победы в Минске, и заканчивая целями и планами на ближайшее время. Несмотря на свою занятость, Юлия уделила нам время, и получился занимательный разговор по душам.

- Вы выиграли золото Европейских игр в Минске. Расскажите об эмоциях, которые вас переполняли, когда звучал гимн страны?

- Я была счастлива, что победила. Когда стояла на пьедестале почета, и играл гимн Украины, аж мурашки по коже бегали! Это очень приятные ощущения и, наверное, многие спортсмены меня поймут. В этот момент твое сердце переполнено радостью и удовольствием, каким-то радостным спокойствием. Это очень круто (смеется).

- С кем из соперниц было сложнее всего бороться на пути к финалу?

- Труднее всего было бороться с представительницей Болгарии. Это была схватка за выход в финал. Кстати, она действующая чемпионка мира и Европы в этой категории.

Юлия Ткач / Национальный Олимпийский Комитет

- За свою карьеру вы выиграли много соревнований. Какое из них оставило самый яркий отпечаток, а какое наоборот хочется вычеркнуть навсегда?

- Каждые соревнования важны по-своему, и к каждым готовишься ответственно. Из самых ярких - это чемпионат мира 2014 года в Ташкенте. Я там заняла 1 место, и это после декрета. В то время моему сыну только исполнился год и один месяц.

- Какую роль в вашей подготовке играет правильное питание?

- Я считаю, что правильное питание играет важную роль в жизни не только спортсменов. От того что мы едим, зависит правильное функционирование нашего организма.

В подготовительный период стараюсь придерживаться подобранной для себя системы питания. Правда бывает, иногда позволяю себе немного вредной пищи (смеется)

- Как и где у вас проходит подготовка к турнирам?

- Пока нахожусь на учебно-тренировочном сборе в Одессе со сборной Украины. Потом будет сбор в Заросляке и заключительный этап в Конче-Заспе.

У нас вообще много сборов на базе в Конче-Заспе. Для нас она уже как второй дом, и всегда приятно туда возвращаться.

- Во сколько лет вы начали заниматься борьбой? И почему выбрали именно этот вид спорта?

- Мой младший брат занимался борьбой, а я на правах старшей сестры его приводила и забирала из секции. В один момент решила попробовать, и мне понравилось. Это было в 7 классе. Вот так этот вид спорта и стал моей жизнью (смеется).

Юлия Ткач / Фото из личного архива

- Как у вас было с успеваемостью в школе? Профессиональный спорт не мешал занятиям?

- В школе я училась на отлично. Правда, когда начала заниматься борьбой более профессионально, то конечно было тяжело - две тренировки в день и еще уроки, соревнования, сборы... Но всегда пыталась успеть со школьной программой и не отставать в учебе.

Я считаю, что даже если ты занимаешься спортом, то обучение никто не отменял. Спортсмен должен быть развитым интеллектуально, чтобы понимать, что происходит с твоим организмом во время тренировок, и что нужно сделать, чтобы быть лучшим в своем виде спорта. Спортсмену надо уметь себя вести в обществе, и нормально общаться с журналистами и представителями других стран.

- Какие у вас были любимые и не любимые предметы в школе?

- Я очень любила украинский язык. У меня достаточно хорошо получалось писать сочинения. А насчет не любимых, то не очень любила математику и геометрию.

- Какая у вас самая заветная спортивная мечта?

- Моя мечта, как и у каждого профессионального спортсмена - Олимпийское золото!

- После завершения спортивной карьеры планируете жизнь связать со спортом?

- Пока не задумываюсь над этим. Стараюсь жить сегодняшним днем ​​и наслаждаться моментом здесь и сейчас. Конечно, я бы хотела в будущем заниматься тем, что умею и люблю - борьбой. Хотела бы развивать и популяризировать этот вид спорта в нашей стране. Очень бы хотела, чтобы мои знания принесли пользу другим.

Юлия Ткач / Национальный Олимпийский Комитет

- Вспомните какой-нибудь смешной случай из спортивной карьеры?

- Смешные случаи... Их было много. Один из них вспоминается до сих пор. Когда еще, будучи маленькой, я принимала участие в первенстве Европы среди кадетов, то на схватку за бронзу взяла с собой в зал только один борцовок (специальная обувь для борьбы). Тогда тренер был вынужден просить у представителей других стран мне обувь для того, чтобы смогла выйти на ковер. Кстати, ту схватку я выиграла.

- Какой у вас тренировочный график? Сколько тренировок в неделю, сколько времени на них уходит?

- Вообще, я очень много времени провожу на учебно-тренировочных сборах. Там у нас график такой: в 8:00 прогулка, в 11:00 первая тренировка, в 17:00 вторая тренировка. И так каждый день. В среду и субботу обычно одна тренировка, а в воскресенье выходной.

Юлия Ткач с сыном / Фото из личного архива

- Какая вы вне спорта?

- Вне спорта я обычная. Я мама, жена, дочь. У меня сын Ярослав, ему будет в августе шесть лет. Он требует много внимания и любви. Поэтому все время вне тренировок посвящаю ему!

- Как проводите свой досуг вне спорта?

- Я люблю активный отдых. Очень люблю ездить к себе на родную Волынь и собирать грибы (Юлия Ткач - уроженка Ковеля). Люблю прогулки по лесу.

Вообще стараюсь быть рядом с родными, ведь рядом с ними отдыхаешь душой и телом, а главное набираешься новых сил.

- Благодаря кому сформировалась одна из самых успешных борцов Украины Юлия Ткач?

- Благодаря маме. Она для меня - ангел-хранитель. Она всегда меня поддержит, и в нужный момент обругает. Мама для меня очень родной и близкий человек. Когда есть какие-то сомнения или тревога на душе, то всегда общаюсь с ней. Мама для меня душевный наставник и лучшая подруга!

- Были ли у вас травмы?

- Конечно, были. Визитная карточка каждого борца - это сломанные уши. Ломала локоть на соревнованиях, были проблемы с позвоночником.

Профессиональный спорт достаточно жестокий и здесь нужно очень умело распределять нагрузку и отдых. Хотя травмы бывают и независимо от нагрузок.

- Что бы вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при выборе вида спорта?

- Заниматься спортом! Существует очень много секций с различными видами спорта и каждый может попробовать себя в любом из них. Спорт развивает вас всесторонне, вы находите много друзей, учитесь преодолевать различные препятствия и получаете удовольствие от тренировок, а главное становитесь более дисциплинированным и атлетическим. Самое главное, чтобы это приносило удовольствие, и вы были здоровы и счастливы.

А еще главное - больше времени проводить на свежем воздухе, и в обществе друзей!

Юлия Ткач / Национальный Олимпийский Комитет

- Расскажите о своих спортивных планах на ближайшее будущее?

- Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в столице Казахстана Нур-Султане. Готовимся серьезно, чтобы добиться отличных результатов и собрать много медалей.