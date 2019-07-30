Известный спортивный чиновник обвинен в организации заказного убийства

Тамаш Дьярфаш может угодить за решетку / Malay Mail Online

Венгерская прокуратура предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства, сообщает Reuters.

В ходе расследования выяснилось, что функционер заплатил около 20 лет назад за убийство своего бизнес-конкурента, медиамагната Яноша Феньо. Дьярфаш был задержан по этому делу в апреле 2018 года, но все обвинения отверг и был выпущен под залог.

Адвокат обвиняемого Петер Замечник назвал обвинения в адрес его клиента абсурдом и выразил уверенность в том, что дело "развалится в суде".

Напомним, Феньо был расстрелян в своей машине в феврале 1998 года. Дьярфаш и Феньо были конкурентами по бизнесу и испытывали личную неприязнь друг к другу.

В 2017 году венгерский суд приговорил словака Йозефа Рохача к пожизненному заключению за убийство Феньо, но на суде так и не было установлено, кто же был заказчиком преступления.

Напомним, в России был убит известный кикбоксер Сергей Карпенко. Об убийстве спортсмена стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на набережной реки Мойки. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы. В следственном комитете заявили, что одной из основных версий следствия является самоубийство.