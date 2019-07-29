Выстрел в голову: в РФ убили известного спортсмена

Огнестрельного оружия рядом с телом не было / SKELET-info

В Санкт-Петербурге нашли мертвым чемпиона СНГ и России по кикбоксингу Сергея Карпенко.

Как пишут российские СМИ, вечером 27 июля в реке Мойке обнаружили тело человека с огнестрельным ранением в голове. Правоохранители извлекли труп из воды. Позже мужчина был опознан как кикбоксер Карпенко. Самого оружия убийства рядом не было.

Информацию о смерти Карпенко подтвердил глава Федерации кикбоксинга Санкт-Петербурга Дмитрий Логуненков.

Сыновья Карпенко считают, что смерть их отца - "100% дело чьих-то рук". По их словам, в последнее время Сергей был несколько "потерянным", а в день кончины приехал на работу на машине, оставил смартфон и документы внутри, попросил коллегу сообщить его жене, если вскоре не вернется, и ушел с пакетом в руках. Мужчина якобы "шел с кем-то поговорить, разобраться".

Сергей Карпенко - мастер спорта по кикбоксингу, чемпион СНГ 1991 года, чемпион России 1992-го, финалист чемпионата Европы 1993-го. С 2000-х работал тренером.

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