Появились подробности убийства бывшего чемпиона России по кикбоксингу

Карпенко стал жертвой криминальных разборок / ВКонтакте

Юрий Карпенко, сын бывшего чемпиона России по кикбоксингу Сергея Карпенко, назвал возможную причину смерти отца, сообщает Пятый канал.

Карпенко-младший посчитал, что кикбоксер мог стать жертвой криминальной разборки. Отмечается, что в день исчезновения Карпенко оставил личные вещи на работе и предупредил, что если не вернется в определенное время, то необходимо сообщить об этом его жене.

Об убийстве спортсмена стало известно 28 июля. Его тело было обнаружено на набережной реки Мойки. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы. В следственном комитете заявили, что одной из основных версий следствия является самоубийство.

На данный момент, возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают родственников и знакомых погибшего.

Карпенко выиграл чемпионат СНГ в 1991 году, в 1992 году стал чемпионом России и вооруженных сил. В 1993 году спортсмен стал финалистом чемпионата Европы по кикбоксингу. Позднее выступал за немецкий клуб по кикбоксингу в Берлине.