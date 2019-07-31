Бельгийские теннисистки страстно поцеловались после матча

Элисон ван Эйтванк и Гретье Миннен / Eurosport

Интересный случай произошел в женском теннисе. Бельгийская теннисистка Элисон Ван Эйтванк в первом круге турнира в Карслруэ в трех сетах обыграла соотечественницу Гретье Миннен со счетом 6:4, 1:6, 6:1. По окончании поединка Элисон обняла Гретье у сетки, и поцеловала.

Видео страстного поцелуя было опубликовано в Твиттере.

Напомним, девушки открыто признали себя парой. Эта была их первая встреча другом с другом в официальном матче.

Ранее Ван Эйтванк и Миннен дали интервью, в котором оценили возможность их встречи на корте. Элисон призналась, что "не хотела бы даже думать о таком". А Гретье сказала: "Если этому суждено случиться, так тому и быть". Также теннисистки сообщили, что мечтают сыграть в паре друг с другом на турнире Большого шлема.

Напомним, недавно своих поклонников порадовала откровенными селфи известная немецкая теннисистка Анжелика Кербер.