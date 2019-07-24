"Время перезарядить батарейки": теннисистка Анжелик Кербер делает эротичные селфи с пляжа

Анжелик Кербер / tagesspiegel.de

Большинство теннисистов продолжает отдыхать, пользуясь тем, что в теннисном календаре относительное затишье, а на дворе лето. В основном расслабляются спортсмены в теплых краях.

Экс-первая ракетка мира немка Анжелик Кербер отправилась отдыхать на море и кататься на лодке.

Немка написала в своем Инстаграм, что у нее достаточно времени, чтобы перезарядить батарейки и пообщаться с поклонниками. Не забыла сексуальная блондинка и об эротичных селфи, которые так приходятся по душе фанатам немецкой спортсменки.