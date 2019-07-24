"Время перезарядить батарейки": теннисистка Анжелик Кербер делает эротичные селфи с пляжа

Экс-первая ракетка мира Кербер активно отдыхает на море.
Большинство теннисистов продолжает отдыхать, пользуясь тем, что в теннисном календаре относительное затишье, а на дворе лето. В основном расслабляются спортсмены в теплых краях.
Экс-первая ракетка мира немка Анжелик Кербер отправилась отдыхать на море и кататься на лодке.
Немка написала в своем Инстаграм, что у нее достаточно времени, чтобы перезарядить батарейки и пообщаться с поклонниками. Не забыла сексуальная блондинка и об эротичных селфи, которые так приходятся по душе фанатам немецкой спортсменки.
Восторженные поклонники уже засыпали Анжелик сообщениями.
"Очень красивая", " Невероятная и сексуальная", "Строгая, красивая и достойная", - звучат комментарии поклонников в Инстаграм.
Позже немка сделала снимок во время прогулки на моторном катере.
Напомним, недавно своих поклонников порадовала селфи российская фигуристка Евгения Медведева.