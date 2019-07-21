Известная российская фигуристка показала вишенки

Евгения Медведева / Cosmopolitan

Российская звезда фигурного катания Евгения Медведева активно проводит отпуск. Фигуристка наслаждается отдыхом в Канаде, где хорошо проводит время.

Не забывает Евгения и о свежих снимках в социальных сетях. На одном из них фигуристка позирует держа в руках спелые вишни.

"Приезжай ко мне, поможешь собрать", "Ты даже в Канаде нашла вишни?", "Чего тебе в жизни не хватает?", - начали комментировать пост в Инстаграм подписчики.

Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (в одиночном катании и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017). На чемпионате мира-2019 в японском Сайтаме Евгения заняла третье место.

Напомним, недавно Евгения Медведева показала всем клубничку.