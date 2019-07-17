Известная российская фигуристка показала клубничку

Евгения Медведева / Cosmopolitan

Лето - пора активного отдых спортсменов. Кто-то отправился на моря, кто-то набирается сил дома. Одна из лучших российских фигуристок решила съездить в Канаду и сделала интересное селфи.

На свежем снимке в Инстаграм Евгения позирует с корзиной клубники.

Фото сделано на полях Торонто.

Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года (в одиночном катании и командных соревнованиях), двукратная чемпионка мира (2016, 2017). На чемпионате мира-2019 в японском Сайтаме Евгения заняла третье место.

Напомним, недавно хорватская теннисистка Донна Векич побаловала фанатов откровенным фото.