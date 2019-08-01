Брюгге перед матчами с Динамо продал двух лидеров

ФК Брюгге / Официальный сайт

Накануне матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов соперник киевского Динамо бельгийский Брюгге продал в английские клубы двух ключевых игроков - Арно Груневелда и Марвелуса Накамбу.

Груневелд перешел в Борнмут. Сумма трансфера за 22-летнего хавбека составила 13 миллионов фунтов. Соглашение рассчитано на три года.

Груневелд воспитанник голландского ПСВ Эйндховен. С 2016 года выступал за Неймеген, а в 2018 перебрался в Брюгге. В прошлом сезоне провел за Брюгге 22 матча, в которых забил 6 мячей. Игрок национальной сборной Голландии.

Накамба перешел в Астон Виллу. За 25-летнего зимбабвийского полузащитника новичек АПЛ отдал около 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Накамба провел в составе Брюгге 23 матча.

Отметим, что в июле Астон Вилла подписала еще одного футболиста бельгийского клуба - форварда Уэсли. За переход бразильца англичане заплатили Брюгге 25 миллионов евро.

Напомним, что уже на следующей неделе Брюгге и Динамо в Бельгии сыграют первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 6 августа. Ответная встреча пройдет через неделю - 13 августа в Киеве.