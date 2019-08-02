Лига Европы: все результаты второго квалификационного раунда

Лига Европы / Sky Sports

В Лиге Европы определились все участники третьего квалификационного раунда. Особых сенсаций не произошло. Из неожиданностей стоит отметить вылеты венгерского МОЛ Фехервара и голландского Утрехта от лихтенштейнского Вадуца и боснийского Зриньски соответственно.

В следующий раунд отбора прошел норвежский Мольде, который в гостях переиграл сербский Чукарички со счетом 3:1. Стоит отметить, что поединок в Белграде обслуживал украинский рефери Николай Балакин.

Чешский Яблонец, за который выступают экс-горняк Томаш Хюбшман и экс-динамовец Андрей Цуриков (не принимал участия в матче) не смог дома забить ни одного гола армянскому Пюнику, за который играет экс-игрок Мариуполя Сергей Шевчук. Чехи в итоге бесславно вылетели.

Украинец Кирилл Петров провел за бакинский Нефтчи полный матч и поучаствовал в разгромной победе над тульским Арсеналом. Россия потеряла своего первого представителя в еврокубках.

Команда украинского тренера Романа Григорчука Астана до 73 минуты матча имела все шансы прекратить еврокубковую кампанию. Спас нашего специалиста от увольнения хорват Марин Томасов, который после выхода на замену оформил хет-трик, проложив Астане путь в следующий раунд турнира.

Очередным голом в Лиге Европы отметился украинец Роман Яремчук. Правда, его Гент уступил на выезде румынскому Вииторулу со счетом 2:1, но это не помешало бельгийцам выйти в следующий раунд. Игорь Пластун также вышел в основе, отыграв весь матч, а Роман Безус вышел на заключительные полчаса.

Супер камбэк сотворила Рига, которая сумела пройти польский Пяст. Вячеслав Шарпар и Роман Дебелко (оба были заменены по ходу второго тайма) помогли рижанам совершить футбольный подвиг. Пяст оказался вершиной фейспалма: выиграть первый матч, вести в счете по ходу второго, но в итоге все потерять. Рижане идут дальше за счет преимущества гостевого гола.

То, что не удалось сделать в первом матче, голландскому АЗ компенсировал во втором, одержав разгромную победу. Именно клуб из Алкмаара станет первым соперником Мариуполя в этой Лиге Европы. Уже через неделю первый матч третьего раунда в Одессе.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд

Ответные матчи:

Чукарички (Сербия) - Мольде (Норвегия) - 1:3 (0:2)

Первый матч - 0:0

Голы: Кайевич 82 – Омойджуанфо 4, Эйкрем 38, Кнудтзон 78

Гзира (Мальта) - Вентспилс (Латвия) - 2:2 (1:0)

Первый матч - 0:4

Голы: Джефферсон 15, Джефферсон 90+4 – Казакокс 72, Сергийчук 79

Айнтрахт (Германия) - Флора (Эстония) - 2:1 (1:1)

Первый матч - 2:1

Голы: Пасиенсия 37, Пасиенсия 54 (пенальти) – Синявский 40

Олимпия (Словения) – Малатьяспор (Турция) - 0:1 (0:0)

Первый матч - 2:2

Гол: Яхович 77

ФКСБ (Румыния) – Алашкерт (Армения) - 2:3 (1:3)

Первый матч - 3:0

Голы: Танасе 10 (пенальти), Коман 59 – Марментини 24, Марментини 28 (пенальти), Гальвао 45

Штурм (Австрия) – Хеугесунн (Норвегия) - 2:1 (1:0)

Первый матч - 0:2

Голы: Сандберг 14 (в свои ворота), Любич 48 – Крикард 68

Крузейдерс (Северная Ирландия) – Вулверхэмптон (Англия) - 1:4 (1:3)

Первый матч - 0:2

Голы: Беннетт 13 (в свои ворота) – Хименес 15, Беннетт 38, Хименес 45, Форсайт 77 (в свои ворота)

Стьярнан (Исландия) – Эспаньол (Испания) - 1:3 (0:1)

Первый матч - 0:4

Голы: Сигурдссон 87 – Педроса 5, Иглесиас 52, Феррейра 79

На 19-й минуте Хальдорссон (Стьярнан) не реализовал пенальти

Спартак (Трнава, Словакия) – Локомотив (Пловдив, Болгария) - 3:1 (1:0)

Первый матч - 0:2

Голы: Дангубич 16, Митреа 52, Тавареш 71 – Озбольт 74

Линфилд (Северная Ирландия) – ХБ Торсхавн (Фарерские острова) - 1:0 (1:0)

Первый матч - 2:2

Гол: Уотерворт 21 (пенальти)

Абердин (Шотландия) – Чихура (Грузия) - 5:0 (2:0)

Первый матч - 1:1

Голы: Косгроу 9, Косгроу 20, Ли 58, Райт 65, Косгроу 80

Партизан (Сербия) – Коннах Куэй Номадс (Уэльс) - 3:0 (0:0)

Первый матч - 1:0

Голы: Тошич 54, Ожегович 69, Стефанович 73

Витория (Гимарайнш, Португалия) – Женесс (Люксембург) - 4:0 (1:0)

Первый матч - 1:0

Голы: Тапсоба 14, Гедеш 63, Тапсоба 88 (пенальти), Силва 90+3

Осиек (Хорватия) – ЦСКА (София, Болгария) - 1:0 (1:0), по пенальти - 3:4

Первый матч - 0:1

Гол: Майсторович 27

Университатя (Румыния) – Гонвед (Венгрия) - 0:0, по пенальти - 3:1

Первый матч - 0:0

Вадуц (Лихтенштейн) – МОЛ Фехервар (Венгрия) - 2:0 (0:0)

Первый матч - 0:1

Голы: Гаич 61 (пенальти), Кулибали 100

Зриньски (Босния) – Утрехт (Голландия) - 2:1 (0:1)

Первый матч - 1:1

Голы: Хаджич 65, Мандич 111 – Густафсон 45+1

Аполлон (Кипр) – Шемрок Роверс (Ирландия) - 3:1 (1:0)

Первый матч - 1:2

Голы: Селая 18, Маркович 64, Сардинеро 101 – Грин 69

Эсбьерг (Дания) – Шахтер (Беларусь) - 0:0

Первый матч - 0:2

Брондбю (Дания) – Лехия (Польша) - 4:1 (1:0)

Первый матч - 1:2

Голы: Араиуури 15, Вилчек 53, Линдстром 94, Линдстром 118 – Пайшао 67

Прогрес (Люксембург) – Рейнджерс (Шотландия) - 0:0

Первый матч - 0:2

Лудогорец (Болгария) – Валюр (Исландия) - 4:0 (2:0)

Первый матч - 1:1

Голы: Битон 7, Икоко 24, Сверчок 82, Сверчок 83

Лиепая (Латвия) – Норчепинг (Швеция) - 0:1 (0:0)

Первый матч - 0:2

Гол: Хаксабанович 89

Яблонец (Чехия) – Пюник (Армения) - 0:0

Первый матч - 1:2

Мальме (Швеция) – Домжале (Словения) - 3:2 (2:2)

Первый матч - 2:2

Голы: Левицки 21, Розенберг 32, Бенгтссон 83 – Николсон 12, Карич 45+1

Шериф (Молдова) – Партизани (Албания) - 1:1 (0:1)

Первый матч - 1:0

Голы: Н’Диайе 63 - Асани 29

Нефтчи (Азербайджан) – Арсенал (Россия) - 3:0 (0:0)

Первый матч - 1:0

Голы: Алиев 49, Дарио 89 (пенальти), Папе Мамаду 90+4

Астана (Казахстан) - Санта-Колома (Андорра) - 4:1 (1:1)

Первый матч - 0:0

Голы: Сигурйонссон 24 (пенальти), Томасов 73, 79, 90+4 - Пи 7

Ордабасы (Казахстан) - Млада Болеслав (Чехия) - 2:3 (1:2)

Первый матч - 1:1

Голы: Щеткин 45, Диакате 56 - Матейовски 8, Комличенко 33 (пенальти), Мешанович 46

Кайрат (Казахстан) - Хапоэль (Беер-Шева, Израиль) - 1:1 (1:0)

Первый матч - 0:2

Голы: Дугалич 40 - Дугалич 63 (в свои ворота)

Вииторул (Румыния) - Гент (Бельгия) - 2:1 (0:1)

Первый матч - 3:6

Голы: Янчу 47 (пенальти), Янчу 61 (пенальти) - Яремчук 38

Заря (Украина) - Будучность (Черногория) - 1:0 (1:0)

Первый матч - 3:1

Гол: Громов 32

КуПС (Финляндия) - Легия (Польша) - 0:0

Первый матч - 0:1

На 86-й минуте Куленович (Легия) не реализовал пенальти (вратарь)

Дебрецен (Венгрия) - Торино (Италия) - 1:4 (0:2)

Первый матч - 0:3

Голы: Гарба 52 - Дзадза 25, Иццо 32, Белотти 69, Миллико 90+2

Левски (Болгария) - АЕК (Кипр) - 0:4 (0:1)

Первый матч - 0:3

Голы: Тричковски 8 (пенальти), Тричковски 29, Тричковски 75, Тричковски 82

Рига (Латвия) - Пяст (Польша) - 2:1 (1:1)

Первый матч - 2:3

Голы: Петерсонс 26, Билински 83 - Гарсия 20

Хеккен (Швеция) - АЗ Алкмаар (Голландия) - 0:3 (0:1)

Первый матч - 0:0

Голы: Боаду 42, Стенгс 57, Тил 67

АЕЛ (Кипр) - Арис (Греция) - 0:1 (0:1)

Первый матч - 0:0

Гол: Дигини 14

Атромитос (Греция) - ДАК-1904 (Словакия) - 3:2 (2:0)

Первый матч - 2:1

Голы: Катранис 23, Манусос 28, Рисванис 77 - Рамирез 54, Калмар 72

Динамо (Тбилиси, Грузия) - Габала (Азербайджан) - 3:0 (0:0)

Первый матч - 2:0

Голы: Шенгелия 68, Шенгелия 88, Карикари 90+3

Клаксвик (Фарерские острова) - Люцерн (Швейцария) - 0:1 (0:1)

Первый матч - 0:1

Гол: Воца 34

Маккаби (Хайфа, Израиль) - Страсбур (Франция) - 2:1 (2:1)

Первый матч - 1:3

Голы: Шуа 25, Рукавица 40 - Ажор 17